Las 5 mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI

Aunque en la lista hay producciones que de ninguna manera podrían faltar dentro de la selección, aquí le mostramos las cinco películas que representan lo mejor de la cartelera ‘Sci-Fi’ desde el cambio de milenio.

Títulos como Mad-Max (2015), Star Wars: The Force Awakens (2015), Inteligencia Artificial (2001), Gravity (2013), Pacific Rim (2013), Serenity (2013) hacen parte de la lista aunque no la encabezan. Lo mismo sucede con otras películas que también hacen parte del género aunque no sean referentes inmediatos, como Wall-E (2008), Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos (2004) y Her (2013), historias que de alguna forma se relacionan al tema aunque el enfoque central sea otro.

Este es el top 5, según Rolling Stone:

#5 Inception (2010): Es considerada una de las piezas maestras del director Cristopher Nolan, una súper producción protagonizada por Leonardo Di Caprio que tuvo lugar en cuatro continentes junto a una historia con una narrativa única. Se trata de un filme que abre muchos interrogantes (y responde pocos) respecto a los sueños y los universos paralelos.

#4 Arrival (2016): La cinta, dirigida por Denis Velleneuve, habla de un tema que ya ha sido abordado muchas veces, pero lo hace de manera tan sobria que es imposible no tenerla como una de las mejores películas Sci-Fi del siglo gracias a que consiste en una “versión” realista de lo que podría pasar si los aliens llegasen a la tierra tratando de comunicarse con la humanidad.

#3 Under The Skin (2013): Jonathan Glazer (quien por cierto ha sido llamado “el heredero de Kubrick”) dirigió esta historia, que habla sobre una mujer que en realidad es un alien viviendo en el mundo humano. Es considerada una de las mejores actuaciones de Scarlett Johansson, donde encarna a un depredador que se comunica poco verbalmente. Se trata de una película que por medio del suspenso plantea varias preguntas sobre lo que significa ser humano.

#2 Ex Machina (2014): Homenajeada por cineastas de todo el mundo, la cinta de Alex Garland lleva al espectador a odiar y amar tanto a los androides como a los humanos, que se estudian uno a otro. La película además se ganó el Oscar por Mejores Efectos Especiales, uno de los componentes fuertes del género Sci-Fi.

#1 Children of Men (2006): El director Alfonso Cuarón (quien también dirigió Gravity y Harry Potter: el Prisionero de Azkaban), creo un filme de ciencia ficción que aborda de manera tenebrosamente plausible uno de los mayores miedos de la raza humana: la extinción. En un mundo donde las personas ya no son capaces de tener hijos, Clive Owen será el encargado de ayudar a la última mujer embarazada del planeta.