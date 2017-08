Carlos Donoso y Kini estarán en Bogotá hablando de infidelidades, baños públicos y más

Carlos Donoso regresa a Bogotá para un espectáculo en el que contará las aventuras por las que pasa un hombre casado para salir de casa con otra mujer. ¿Qué hace para obtener el permiso de su esposa? ¿Cómo mantendrá la mentira? De eso y más hablará el próximo domingo 3 de septiembre a las siete de la noche en 4:40 Music Hall.

“No les puedo contar del show porque si lo leen en esta nota no van a ir. No mentira. Se trata de las penurias e incomodidades que pasa la gente con la montadera de cachos. Salen, y como saben que la conciencia está podridita, comienzan a sudar porque ven a la pareja en cada esquina. No es tarea fácil mantener una infidelidad”, le contó Carlos Donoso a Publimetro.

Además, también va a haber un espacio para hablar de otras incomodidades, como esas que ocurren en los baños públicos. “Entras, te sientas y solo le puedes ver los pies a la otra persona, entonces sientes temor e incertidumbre porque no lo conoces completo, y después te sientes incómodo porque comienzas a sentir ruidos en forma de trompeta”.

Carlos Donoso es un comediante que toma de la vida cotidiana ideas para armar sus presentaciones. “Es que siempre va a haber algo de qué hablar. Ahora todos se la pasan en el WhatsApp. Últimamente he pensado que la iglesia debería cambiar las reglas porque ya no vale la pena arrodillarse en el confesionario. El padre debería decir ahora: ‘deje el celular para revisarlo y luego le contaré qué pecados ha cometido’”.

“No se puede perder este espectáculo, porque además de Kini, también podrán ver a Lalo y al borracho. El combo del humor”, Carlos Donoso.

Y claro, a la hora de hablar de Carlos Donoso no puede pasar desapercibido su gran amigo y compañero de trabajo, Kini. Ellos tienen un programa en YouTube que se presenta cada martes a las ocho de la noche.

“Todo ocurre en un canal de muñecos en el que odian a los humanos, y hay un señor que se llama Don Giovanni Corleone Corleone que contrata gente sin documentos para pagarles menos. Y estamos en ese capítulo en el que quiere separarme de Kini inventando chismes y llenándole la cabeza de cucarachas”.

La relación de Carlos y Kini siempre ha sido de amores y de odios, pero parece que ahora se encuentra en un momento de crisis.

“En el capítulo de esta semana a Kini le robaron el celular que le habían regalado y está furioso. Y lo peor es que me está echando la culpa a mí. Ahora dice que se quiere separar, que ya no quiere trabajar conmigo porque no le pago”.

Pero no se preocupen, porque a pesar de sus instantes complicados, Kini estará en la presentación del próximo 3 de septiembre. Ahora bien, ¿cómo nació esta relación tan disfuncional? “Según él, me dio empleo. Un día me dijo: ‘deja tu trabajo de abogado y te contrato de maletero, para que cargues mis cosas, y nos vamos a recorrer el mundo’. Bueno, tengo mis dudas de esa historia, pero prefiero no hacer comentarios”.

Para Carlos el secreto de su éxito radica en el niño que todavía permanece en su mente y corazón. “¿Cuántos de nosotros buscamos una varita mágica cuando éramos pequeños? Mejor aún, ¿cuántos de nosotros la seguimos buscando? Creo que en eso radica todo, en ponerle a la vida magia y humor, en intentar sonreír todos los días. ¿Por qué tenemos que andar con una cara de cólico todo el día?”, concluyó Donoso.

Catalogado por los medios de comunicación como uno de los mejores en el difícil arte de emitir sonidos sin mover los labios, Carlos Donoso no es solo ventrílocuo, también abogado, cantante, imitador, productor y guionista para televisión, teatro y radio.

