¡Conozca al doble de Gianluca Vacchi!

I go wherever I want. I'm my own boss. It's my own way of doing things. Only you decide about your own success. .. Idę tam gdzie chcę. Sam sobie sterem i okrętem. Pamiętaj! Ty decydujesz o swoim sukcesie! . #determination #results #workhard #hardwork #discipline #motivation #fitness #noexcuses #beastmode #trainhard #staystrong #bestrong #beast #fitbody #bodyperfect #fitnesslover #lovefitness #fitbody #gymlover #success #handsome #fitnessmodel #musclemodel #fitspo #fitfam #bodybuilding #bodybuilder #beard #bearded #model

A post shared by Pawel Ladziak – Polish Viking® (@pavel_ladziak) on Aug 1, 2017 at 10:01am PDT