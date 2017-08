En el marco de la temporada de estrenos de octubre, Warner Channel presentará Young Sheldon: la historia de infancia de ‘Sheldon Cooper’ de The Big Bang Theory, que mostrará cómo este personaje, ya desde pequeño, revelaba su avanzada inteligencia, sus extrañas manías y una personalidad tan indescriptible como extremadamente divertida.

Young Sheldon es una nueva creación de Chuck Lorre, el responsable de éxitos como The Big Bang Theory, Two And a Half Men, Mum y Mike & Molly, y cuenta con la participación y producción ejecutiva de Jim Parsons, quien da vida al ‘Sheldon Cooper’ adulto. El elenco de la serie está compuesto por Iain Armitage (‘Sheldon’), Zoey Perry (‘Mary’), Lance Barber (‘George Cooper’), Annie Potts (‘Meemaw’), Raegan Revord (‘Missy’) y Wyatt McClure (‘Billy Sparks’), entre otros.

Muy pronto se estrenará la serie inspirada en ‘Sheldon Cooper’

Esta nueva serie será la ocasión para ver a algunos personajes que siempre han rondado la vida de ‘Sheldon Cooper’ en The Big Bang Theory. A su madre ‘Mary’ se sumará ‘Billy Sparks’, uno de los seis enemigos de toda su vida, y también estará presente su abuela, la persona por la que Sheldon siente mayor predilección en su familia.

Junto a Young Sheldon, Warner Channel presentará a partir de octubre las nuevas temporadas de series como The Big Bang Theory, Arrow, The Flash, DC’s Legends of Tomorrow, Supergirl, Riverdale, Supernatural y Arma Mortal.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar: