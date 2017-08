¡Pilas! Esto es lo que llega en septiembre a Netflix

La plataforma de streaming tendrá a disposición de los usuarios series, películas y documentales. Todos los géneros, para todos los gustos.

Esto es lo que llega en septiembre a Netflix

Club de Cuervos

La serie mexicana estrenará su tercera temporada el próximo 29 de septiembre. Y tenga en cuenta que nada cambiará, porque continuará la lucha de dos hermanos por manejar los hilos del club de fútbol que les dejó su padre. La producción de los creadores de Nosotros los Nobles tiene como protagonistas a Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño y Stephanie Cayo.

Grey’s Anatomy

Netflix estrenará la 13 temporada el próximo 1 de septiembre. Además de lo que sucede con sus pacientes, los doctores del Grey Sloan Memorial Hospital tendrán que seguir lidiando con los problemas de sus vidas personales. En esta temporada parece que el amor entre ‘Meredith’ (Ellen Pompeo) y ‘Nathan’ (Martin Henderson) finalizará, pues el médico recibirá una sorpresa que no esperaba.

How to Get Away with Murder

La temporada 3 estará disponible en la plataforma a partir del 16 de septiembre. En estos episodios, los espectadores volverán a ver a los actores Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Charlie Webber y Liza Weil, además de la adición al reparto principal de Conrad Ricamora como ‘Oliver Hampton’.

El secreto de Adaline

La película dirigida por Lee Toland Krieger podrá ser vista desde el 8 de septiembre. La historia se centra en la vida de ‘Adaline Bowman’ (Blake Lively), una mujer nacida en el siglo XX y que a sus 29 años, debido un accidente, adquiere la eterna juventud. Su existencia pasará bajo la sombra de la tristeza y la soledad, pero luego de ochenta años conocerá a ‘Ellis Jones’ (Michiel Huisman), un hombre que le cambiará la vida.

Foo Fighters: Back and Forth

Como su nombre lo indica, el documental sobre la banda estadounidense hace un recorrido desde Dave Grohl y historia en Nirvana, pasando por los inicios del grupo y llegando a la grabación de su disco Wasting Light. Su estreno en Netflix será el próximo 15 de septiembre.

