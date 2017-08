Con este video, Yina Calderón respondió a las críticas por sus cirugías

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón respondió a las críticas relacionadas con sus cirugías y otros tratamientos estéticos a los que se ha sometido.

“Usted no me tocó la puerta y me trajo la plata para cada una de mis cirugías entonces me hace el favor y no critica”, escribió Calderón en la publicación, y agregó: “trabajen duro mamacitas que con plata en la mano se hacen lo que quieran para quedar mamacitas, viajen, estudien, trabajen y tengan muchos novios al tiempo (sic).”

No obstante, la táctica no le sirvió ya que el video la convirtió en centro de nuevas burlas por su físico, con personas comentando sobre cómo el exceso de cirugías la hacía ver mal. “Deforme” y “hedionda” fueron algunos de los calificativos que usaron con Calderón. Otros, llegaron a decirle que mejor usara su dinero para estudiar y no para hacerse más operaciones.

En el video, Yina Calderón viste un ‘body’ y baila al ritmo de ‘El Problema’, de Farina.