Carolina Cruz y Lincoln Palomeque están de aniversario, este fue el emotivo mensaje que ella le envió

***** 3.285 días construyendo no una relación perfecta, sino una relación real, llena de momentos maravillosos, difíciles, situaciones que nos han hecho madurar, crecer, valorar, aprender…hace algunos meses nos fuimos para volver y entender que juntos es mejor, que de la mano es más agradable y que para construir una familia nos necesitábamos juntos. Gracias por cada viaje, por cada detalle, por cada risa, por cada momento, por cada lugar y por cada lágrima de alegría como las que me salen mientras escribo esto. Gracias por ser mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor casualidad y la mejor circunstancia, Gracias porque somos tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales…has sido mi apoyo, mi mejor crítico y la persona que me ubica en momentos donde siento que tanta bondad aveces me hace tener malos ratos, gracias por tu compañía durante tantos años, durante Mi embarazo y ahora al lado de Matías, gracias por ser el mejor papá y mi mejor decisión. Me preguntaste que quería de regalo para nuestro aniversario y vuelvo y te digo lo que te respondí, DIOS ya nos envió nuestro mejor regalo y es para siempre, MATÍAS (regalo de DIOS, fiel a DIOS) Te Amamos y está foto resume mi estado actual, PLENA 🙏🏼👪❤️ ****BENDITO 22 DE AGOSTO**** @lincpal

