El duro mensaje que Diva Jessurum le mandó a 'Estilo RCN'

Diva Jessurum compartió una imagen desde su cuenta de Instagram en la que aparece en el set de ‘La Red’ cuando el programa aun estaba en pruebas piloto. Inicialmente, el equipo también estaría conformado por Natalia Valenzuela, pero la presentadora prefirió irse para RCN, tal como explicó Jessurum en la leyenda de la publicación:

“Les voy a revelar un secreto: este era el equipo inicial de@laredcaracoltv estos fueron los elegidos desde el principio. Aquí estábamos en ensayos unas semanas antes de salir al aire, Natalia Valenzuela prefirió irse a trabajar a Estilo Rcn y abandonar el barco. Tenía las dos ofertas al mismo tiempo, pero ella le apostó a los años que el programa de Sergio Barbosa llevaba al aire y no a un formato nuevo que no se sabría si funcionaría.” (Sic)

No obstante, Diva Jessurum no solo compartió la “curiosidad” con sus seguidores, pues continuó la publicación recalcando el éxito de ‘La Red’ frente a ‘Estilo RCN’, que ya no está al aire:

“Así las cosas arrancamos los 4 y creo que logramos muchas cosas lindas trabajando como equipo. Son secretos que pasan detrás de cámaras y nunca se entera la gente. Y como así es la vida, LA RED está al aire aún y ESTILO Rcn ya no.” (sic)

A pesar del evidente reproche, la presentadora negó haber mencionado el paso de Natalia Valenzuela a RCN como algo malo después de que un seguidor la increpara: “¿Qué tiene de malo que haya elegido ‘Estilo RCN’?”, a lo cual ella respondió: “y quien está diciendo que fue malo? No le veo nada malo a lo que yo dije.”