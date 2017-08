La foto de Jéssica Cediel por la que es criticada

Pssst… 🙊recuerda que en esta vida hay espacio para todos! En la variedad esta la magia. 👸🏻 Por ejemplo…yo tengo mil defectos🤦🏻‍♀️, pero así me amo, me acepto y me respeto! 🙏 Te invito a que hagas lo mismo contigo 😍Cada ser humano es un mundo único y diferente y eso es lo mejor!!! 🖤💯!! Ah y me encanta ser payasa😜🤡🤣 Reírme de mi misma es de las cosas que más disfruto! Y tu… que disfrutas de ti??? ( Photoshop…? Ajjajaja 🤣 Bueno gracias a Dios soy de aquellas que no usa retoque en el cuerpo porque no lo necesito. 🙏☺️ A veces en la carita pongo filtros para taparme las manchitas de la piel pero de ahi no pasa. En esta foto todo es cuestión de pose y ángulo! Pero bueno cada quien puede pensar lo que quiera. Yo por mi parte estoy tranquila! Y feliz con mi fotico! Besos! Bye bye! 😜

