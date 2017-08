El drama se apodera de Jason Bateman en 'Ozark'

‘Marty Birde’ es un asesor financiero que lleva una doble vida. Y es que además de los números y las cuentas, se dedica a lavar dinero. Sin embargo, sus días tranquilos acabarán cuando las estafas de su socio sean descubiertas. ‘Birde’ tendrá que mover sus operaciones a The Ozarks, pero no podrá escapar, pues detrás de él estará un traficante de drogas local y un agente del FBI.

Jason Bateman es quien le da vida a este hombre, y en entrevista para Publimetro nos cuenta detalles de la producción de Netflix que fue estrenada a finales de julio y en la que su personaje deberá completar una última operación de lavado de dinero para salvar a su familia.

Ozark está basado en el mundo del narcotráfico y su personaje se dedica a lavar dinero. Sin embargo, él no parece un mal hombre, ¿es así?

Él no es un hombre vil, simplemente tomó una decisión errónea al trabajar con gente relacionada al negocio de la droga. Y aunque tratará de dejar todo en el pasado, será difícil lograrlo. En muchas ocasiones la gente buena hace malas acciones, y eso es natural y normal, pues finalmente, todos nos equivocamos.

‘Marty’ es un hombre de familia que se traslada de la ciudad al lago de The Ozarks, pero, aunque aparentemente lo hace para proteger a su familia, ¿realmente es así? o ¿solo es por permanecer en el negocio de la droga?

La verdad es que lo hace porque no quiere que su familia sufra algún daño, y mucho menos, sabiendo que se trata de una actividad de la, por lo menos sus hijos, no son responsables. Pero bueno, lo cierto es que en The Ozarks seguirá lavando dinero y eso hará que tanto él como los suyos sigan en peligro.

A simple vista ‘Marty’ parece un hombre sin carácter, que podría ser fácilmente manipulado, pero en el fondo no así…

Creo que ‘Marty’ tendrá que pagar por su arrogancia, ya que considera que puede salir corriendo sin ser descubierto y sin tener que pagar las consecuencias. Pero, como todos lo sabemos, una acción tiene una reacción, y esa es la característica principal de esta serie. Los espectadores se mantendrán conectados porque siempre querrán saber si su astucia le alcanzará para sobrevivir un capítulo más.

“Yo soy de este tipo de espectadores que prefiere los dramas, con toques de suspenso, así como Ozark, sin embargo, también disfruto de la comedia. Es que en un mundo como en el que vivimos, necesitamos reír, y mucho”, Jason Bateman.

Su personaje no está contento con su vida. Más que el dinero, ¿cree que él quiso ser parte del negocio de la droga para sentirse poderoso?

La verdad es que no puedo revelar eso. Tendrán que ver la serie, pues en el episodio ocho los espectadores sabrán las verdaderas razones por las que este hombre terminó siendo parte del narcotráfico.

También sabrán por qué su esposa decidió acompañarlo en esta peligrosa labor. En fin, descubrirán muchos aspectos que no imaginan.

Dinero es un concepto que se repite constantemente en esta primera temporada. Para usted, ¿qué significa esa palabra?

Sin duda es un elemento muy necesario en estos días. Sin un peso en el bolsillo no se puede vivir. Sin embargo en el camino podemos encontrar todo tipo de personajes, aquellos que no lo consideran importante, algunos que viven con lo justo y no requieren más, y otros que quieren más y más, y tratan de conseguirlo así les toque pasar por encima de muchas personas.

En el primer capítulo ‘Marty’ es interrogado sobre cuándo fue la última vez que fue feliz. Ahora le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que su personaje fue feliz?

Considero que se sintió completo y tranquilo un año antes de todo lo que verán en esta primera temporada. Y ese instante de felicidad ocurre cuando aún se encuentra alejado del tema de las drogas.

Usted también dirigió en esta serie. ¿Cómo fue esa experiencia?

No fueron todos los episodios, pero la verdad es que pude mostrar otra faceta. Solo diré que fue increíble hacerlo. Fue como un sueño porque pude dar mis opiniones sobre aspectos como el guion, las locaciones y el vestuario.

En este momento sin duda preferiría la dirección, pues representa para mí un nuevo reto y un aspecto que debo explorar.

¿Cuál fue su parte favorita de trabajar en esta producción?

Considero que fue la responsabilidad a la hora de dirigir. Finalmente, esa fue la razón por la que decidí ser parte de este proyecto: la posibilidad de estar tanto al frente como detrás de las cámaras.

En tres palabras describa lo que veremos en Ozark…

Una gran historia.

El resto del elenco lo completan Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro, Jason Butler Harner, Esai Morales, Peter Mullan y Lisa Emery.

