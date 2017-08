Parece que el amor nació en las grabaciones del reality del canal Caracol. ¿Melina Ramírez está saliendo con participante del Desafío?

De acuerdo con la página web de Tropicana Bogotá, fue el presentador Carlos Giraldo quien contó el chisme durante el programa Día a Día.

Al parecer, se trata de Mateo Carvajal, quien se conoció hace poco, terminó su relación con la youtuber Luisa Fernanda W.

“Hay un rumor de que entre Mateo y Melina hay algo ¿no? Él no está tan solito como parece”, dijo el presentador de La Red.

Por ahora ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido lo dicho, aunque cabe mencionar que cuando comenzó el reality los dos tenían pareja. “Mi novio ha venido a visitarme, he estado con él. Vuelve luego porque siempre son varios mesecitos que uno está lejos de la familia y, obvio, la familia hace mucha falta”, le contó Melina hace unos meses a Pulzo.com.

Por su parte el rompimiento entre Mateo y Luisa Fernanda fue confirmado por la youtuber a través de un video. “Yo realmente creía que a mí me gustaba muchísimo, pero en el fondo de mi corazón sentí que no había terminado de pasar la primera tusa. Esta terminada me ayudó a entender que el tema del amor es diferente, el amor verdadero se basa en el respeto, enamorarse de esa persona todos los días”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRENIMIENTO AQUÍ

¿Melina Ramírez está saliendo con participante del Desafío?