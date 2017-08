Las 5 películas más taquilleras de terror en lo que va de 2017

Las cintas de terror siempre son un gran favorito del público, y Annabelle no es la excepción. Si bien la película tuvo una gran cantidad de críticas, los números en taquilla favorecieron a los productores de Warner Bros. con ganancias que superaron los 259 millones de dólares a nivel mundial.

La segunda parte de la historia regresa ahora con una precuela que promete más sustos y miradas demoniacas por parte de la tenebrosa muñeca.

Estas son las películas más taquilleras de terror en lo que va del año:

Rings

Conocida en Latinoamérica como ‘Señales’ o ‘El Aro 3’, la película recogió más de 83 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno en las primeras semanas de febrero. La historia comienza retomando el misterio de ‘Samara’, pero esta vez desde la perspectiva de una joven que encuentra una cinta de video.

Resident Evil: Capítulo Final

Con más de 312 millones de dólares en todo el globo, la película es una de las más exitosas en lo que va de 2017. La esperada producción daría clausura a la saga y posiblemente daría lugar a unos ‘spinoffs’. Aun así, para muchos la cinta clasifica más dentro del género de ciencia ficción.

Get Out

La historia de un joven que sufre una serie de macabros momentos luego de visitar a su novia en una casa de campo cautivó a las audiencias por tratarse de una de las más originales del año dentro del género. En taquilla tampoco decepcionó, con 252 millones de dólares.

Alien: Covenant

La cinta recogió más de 232 millones de dólares, lo cual no resultó una sorpresa puesto que se trataba de una de las continuaciones más esperadas de 2017. La película se centra en la nave Covenant, que al buscar un paraíso desconocido termina encontrándose con una amenaza inimaginable.

It Comes at Night

La historia en la que una amenaza sobrenatural podría acabar con una familia fue una de las más aplaudidas en lo que va del año, con muy buenas calificaciones de la crítica y, aunque solo lleva dos meses desde su estreno, ya recogió más de 20 millones de dólares en taquilla mundial.