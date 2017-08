La multipremiada Kathy Bates protagoniza “Disjointed”, una serie creada por Chuck Lorre (Two and a Half Men) y David Javerbaum (The Daily Show).

El 25 de agosto llega “Disjointed”, una historia centrada en la vida de una carismática vendedora de marihuana, interpretada por la actriz Kathy Bates.

La primera temporada constará de 20 capítulos donde seguiremos las aventuras de la abogada defensora del consumo de cannabis y dueña de una tienda de marihuana, Ruth Whitefeather.