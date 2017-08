La hermana de James Rodríguez denuncia que está siendo suplantada en Whatsapp

La hermana de James Rodríguez denunció suplantación de identidad a través de su cuenta de Instagram, donde alertó sobre una persona que se está haciendo pasar por ella a través de la plataforma de mensajería instantánea, Whatsapp.

Juana Valentina, conocida por su trabajo como modelo y por su familiaridad con el capitán de la Selección Colombia, indicó que hay un número de teléfono enviando mensajes como si se trata de su persona, con una fotografía suya y su nombre.

“Hay una persona, que se está haciendo pasar por mí con un número de Whatsapp falso. Y la muy ‘conchuda’ tiene foto de perfil mía y todo… no soy yo, no se dejen engañar, mi número no anda por ahí rodando, entonces tengan cuidado. (sic)”, dijo la joven en su cuenta.

También, invitó a la persona que la está suplantando a recordar que esto se trata de un delito: “la persona que anda haciendo semejante canallada de las suyas, le pido el favor de que reaccione porque eso es suplantación de identidad y no es legal. (sic)”

Durante los últimos días el núcleo familiar de James Rodríguez ha sido noticia por el divorcio de Daniela Ospina.