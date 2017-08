Primero fue J Balvin y ahora lo es el paisa. Este es el mensaje de Maluma que preocupa a sus seguidores.

Y aunque el cantante urbano no ha expresado abiertamente su tristeza en redes, lo cierto es que con lo escrito, dejó claro que no está atravesando por un buen momento.

“Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas.. (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser “Exitoso”. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en el que se le ve pensativo y vestido de negro.

Cabe recordar que durante el fin de semana quien dio de qué hablar por algunos mensajes fue J Balvin. “Todo lo que me está pasando es bueno. Estoy en proceso de transformación, de tormenta, y la tormenta invita al cambio”.

Los mensajes de Balvin preocuparon a sus seguidores, teniendo en cuenta que el artista ha atravesado por varias crisis, ataques de pánico y momentos de depresión.

