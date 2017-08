Esposa del jugador del Atlético Nacional de quien se filtraron fotos íntimas decidió romper silencio en el tema

Cindy Álvarez la modelo esposa del jugador Mateus Uribe decidió romper silencio y hablar sobre el tema de las fotos íntimas que fueron filtradas. En entrevista con el programa El Alargue dijo que eso es un tema del pasado y que no la afecta en lo absoluto.

“Yo no me avergüenzo de mi cuerpo ni de mi sexualidad. Es mi intimidad y no le importa a nadie cómo soy”, dijo Álvarez, quien además aseguró que el tema de las fotos es viejo y que incluso la persona que las tenía ya había intentado causarle problemas con su pareja.

“Fue demasiado bajo y triste lo que hicieron porque es la dignidad de mujer, pero yo soy mejor persona que ellos, yo actúo desde el respeto y desde el amor. No me voy a involucrar en ese juego”.

Sobre su esposo dijo que ya conocía la verdad detrás de las fotos y añadió que él es un hombre maduro que lo entendió, no lo apena y que cuenta con el apoyo de toda su familia. La modelo aseguró a sus seguidores de la red social Instagram que las fotos fueron filtradas con el fin de hacerle daño pero que ni tristeza le logró despertar el hecho.

Para finalizar dijo que está feliz de empezar una nueva vida en México, esto porque el jugador colombiano fue la última contratación que realizó el América de México y en próximos días se incoroporará al equipo.