Cantante Romeo Santos confesó que un colombiano le pidió acostarse con su mujer

El cantante de música bachata Romeo Santos, confesó que la propuesta más indecente en la vida se la hizo un colombiano, esto porque le pidió que se acostara con su mujer, pues ella se moría por él.

En entrevista con Infobae, cuando le preguntan ¿Y qué propuesta indecente te hicieron a lo largo de tu vida?, dijo que “Una propuesta indecente que me hicieron vino de un chico de Colombia: me dijo si quería estar con su novia porque ella me amaba. Al principio me reía, “¡Qué chistoso este chico!”, a lo que me dice: “Esto es en serio, es de verdad, yo te pagaría para que estés con mi mujer”. No acepté porque era un poco raro, pero la chica estaba divina. Hubo mucha tentación“.

Romeo Santos se encuentra en gira promocionando su tercer álbum como solista, llamado Golden. Hace poco lanzó el video de la canción Imitadora en donde compartió sensuales imágenes con la presentadora colombiana Jessica Cediel.