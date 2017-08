Cada vez se especulan y se revelan más detalles del reality de RCN. Ahora se rumora que actor sería reemplazo de Andrea Serna en Protagonistas de Nuestra Tele 2017.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, será Luciano D Alesaandro, galán de la novela La Ley del Corazón, quien sustituiría a Andrea.

“Una fuente aseguró a TVyNovelas que el actor se reunió hoy con Analía Michelengueli, productora del programa, quien se encargó de explicarle cómo funcionará este año el reality, la estructura del formato”.

La publicación agrega que: “Analía llegó precisamente este lunes para ponerse a cargo del contenido que van a empezar a hacer sobre el programa que esperan estrenar a principios de septiembre y cuyas convocatorias ya están abiertas en la página del Canal RCN”.

Cabe recordar que hace algunas semanas el actor afirmó que tal vez no estaría en la segunda temporada de La Ley del Corazón, porque tenía en análisis otros dos proyectos. “Depende de muchas cosas. Por un lado, el proyecto que ofrece Sony seduce a cualquier actor. Por el otro, lo de RCN podrían ser dos proyectos seguidos, en el que estaría La ley del corazón 2. Sería fantástico hacer ya este proyecto de Sony y, al terminar las grabaciones, actuar en el de RCN. En este momento de mi carrera, me gustaría que el próximo papel fuera grande y que el personaje tuviera mucha carga interpretativa, y no hacer un papel simplemente porque estoy de moda”, dijo a TVyNovelas.

