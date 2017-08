En los últimos días Norberto ha dado de qué hablar por su condecoración, pues recibió la Orden del Congreso en el Grado de Caballero. Ahora, es el centro de atención por su aspecto. Así era Norberto antes de las cirugías.

Fue el mismo estilista quien ha subido en los últimos días fotografías de sus comienzos en la profesión y allí se puede ver su antes y después.

La época 🙏🏻 A post shared by D'Norbertofashion (@norbertofashion) on Jun 29, 2017 at 9:40am PDT

Norberto es sincero y no esconde sus cirugías. A sus 71 años afirma que comenzó a retocarse a los 31 años. “Siempre me retoco y me hago porque yo vivo como los artistas, como la gente que se cuida y tiene de dónde. No es que me gusten las cirugías, no, porque eso duele mucho, sino que uno como vive en este trabajo siempre tiene que representarse bien para que pueda imponerle a la otra persona que tiene que estar igual”, explicó Norberto al programa La Red.

Justamente el programa también reveló en aquel momento una imagen de su juventud:

Así era Norberto antes de las cirugías

El estilista, además, se mandó quitar las bolsas debajo de los ojos y se realizó una liposucción.

También contó que: “Me estiré un poquito la piel, porque no es que tuviera arrugas, sino que estaba flácido. Tenía el cuero flojo, los labios, un poquito, he visto a actrices de televisión muy famosas con gafas y tapadas que se han hecho la boca. ¿Por qué no me la voy a hacer yo?”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ