Viuda de Chester Bennington habla por primera vez de la muerte del cantante

A casi dos semanas de la muerte de Chester Bennington, Talinda Bennington habló por primera vez del hecho a través de su cuenta de Twitter.

El comunicado comienza hablando de lo duro que ha sido aceptar la tragedia junto a sus hijos: “Hace una semana, perdí a mi alma gemela, y mis niños perdieron a su héroe –su ‘papi’. Teníamos una vida como de cuento de hadas que ahora se convirtió en una terrible tragedia de Shakespeare. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo recojo los pedazos de mi alma en pedazos? La única respuesta que se me ocurre es criar a nuestros niños con todo el amor que me queda…”

Más adelante habla sobre cómo agradece el apoyo de todos los fanáticos de la banda: “Quiero que la comunidad y los fans a nivel mundial sepan que sentimos su amor. Y sentimos su pérdida también. Mis niños perdieron a su padre a una edad muy temprana, y sé que todos ustedes nos ayudarán a mantener viva su memoria. Él era un alma vibrante y amorosa con una voz angelical. Ahora está libre de dolor cantando sus canciones a través de nuestros corazones.”

Finalmente, Talinda cierra la emotiva nota agradeciendo por el apoyo recibido y un último adiós a su esposo: “Que Dios nos bendiga y que nos ayude a contar los unos con los otros en momentos de dolor. Eso es lo que Chester habría querido. Descansa en paz, mi amor.”

One week ago today, I lost my soulmate and my children lost their hero-their Daddy. We had a (cont) https://t.co/hkutVhlJzR

— Talinda Bennington (@TalindaB) July 28, 2017