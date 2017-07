Valentina Lizcano se accidentó con su hijo justo antes de un evento

Valentina Lizcano tuvo un accidente automovilístico el domingo cuando se encontraba con su hijo, Salvador. “Hola a todos, como pueden ver estas no son manchas del embarazo”, dice, mientras se señala la frente golpeada en una historia de Instagram. “Me di un ‘tiestazo’ porque tuvimos un accidente en un carro con Salvador, él está súper bien pero yo estoy un poco ‘aporreada’, me están haciendo exámenes.”

Más adelante explica que le van a hacer radiografías y tomografías, y le anuncia a sus seguidores que no va a llegar a tiempo a la charla sobre estilo de vida que tenía para las once de la mañana en el centro comercial La Colina.

“Yo estoy bien y mi hijo está bien”, agrega más adelante, cuando comienza a recibir cientos de mensajes de sus seguidores preguntando si se encuentra bien.

Finalmente sí llegó a la charla, pero fue re-programada para las dos de la tarde. Valentina Lizcano siempre se mostró sonriente y positiva mientras narraba el incidente, y agradeció los mensajes de apoyo.

Recientemente, la actriz y presentadora fue noticia por la cancelación de su matrimonio. En ese momento dejó claro que nadie tiene derecho a pedirle explicaciones de lo que sucedió: “Les voy a pedir que dejen de especular, que dejen de tratarnos mal porque ni él se lo merece, ni yo me lo merezco. Y la verdad, nosotros no tenemos por qué poner en consideración de los demás lo que hacemos o no hacemos, o si las decisiones que tomamos como pareja están bien”.