La presentadora destapó varios momentos de su vida. Sara Uribe habla de su intento de suicidio.

En entrevista con Andrés Wilches, para AutoStar TV, la presentadora afirmó que su primer novio la llevó a tomar la decisión.

“A los 14 años conocí a Camilo, que fue mi primer novio, y ‘Cami’ me conoció siendo una niña muy pobre. Pero ya en mi casa que no había pa’ pagar los servicios, que no había arepas, que no había queso. Entonces, yo empecé como modelo de protocolo, ya después entré a una universidad, y fueron muchos cambios que él me decía: ‘O sea, Sara, yo no conocí esa mujer… Yo no puedo con tu vida’”.

Siguió su relato afirmando que: “A mí me dio mucha depresión y le cogí unas pastillas a mi mamá, me las tomé, y eso fue como que: ‘Mija, ¿usted qué hizo?’. Salga pitada pa’ la clínica, me hicieron un lavado y nunca más, en la vida, volví a tomarme una pastilla por más dolores que tuviera, o sea, eso me aterra, ya tiene que ser que yo tenga un dolor muy grande o que ya no aguante un dolor de cabeza o algo, pero le cogí fobia a los hospitales, a sentirme enferma”.

Esta parte se puede escuchar en los primeros minutos de la conversación, y en esta entrevista también habla de otros momentos que le costaron lágrimas de sangre.

