Carolina Soto reveló la verdadera razón por la cual decidió renunciar a RCN

La presentadora Carolina Soto, quien renunció a Noticias RCN luego de haber trabajado allí por más de ocho años, decidió aclarar los rumores que se han tejido alrededor de su salida.

En un comienzo se dijo que ella le habría dicho adiós al canal porque tendría que hacer reportajes y en su mensaje de despedida, expresó:

“Hace 8 años, un 15 de febrero, llegué al Canal RCN. Ese día iniciaba la realidad de un sueño que tuve en mi mente desde que inicié mi carrera profesional. De Cali a Bogotá llegué para ser periodista, aprendí que en este oficio se trabajan los 7 días de la semana y entendí que debía sacrificar muchas veces las fechas especiales y los días en familia. Sin embargo, me aventuré y trabajé incansablemente” señaló en su cuenta de Instagram.

Ahora, le contó al sitio web Pulzo, que ella sí aceptó hacer reportería para retomar una sección que tenía y que había dejado de emitirse, esto, antes de que saliera a su licencia de maternidad, porque en el informativo no había espacio para incluirla.

“Imagínate, yo entré al canal siendo reportera, porque nunca entré como presentadora. Duré cuatro años haciendo reportería, y trabajando más de 12 horas en el día (entraba a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche), entonces, ¿qué problema iba a tener yo de hacer una simple sección que, en realidad, no me para ni un día de trabajo? O sea, eso es una vez a la semana, yo ya la tengo clarísima para escribir, editar y para buscarme mis notas. No tenía ningún problema”.

Pero, tras una conversación con su esposo, llegó a la conclusión que lo mejor era cerrar su ciclo en Noticias RCN, y buscar nuevas oportunidades laborales. Y fue precisamente en esa búsqueda que solo duró 10 días, que se le brindó el espacio para hacer parte del Canal Uno, donde estará en un matutino.