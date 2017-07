Carolina López revela que no se casó porque su pareja era un maltratador psicológico

Carolina López, quien interpretó a Patricia Ramírez en la novela ‘La Laey del Corazón ‘ de RCN, se había comprometido en enero con su novio, Andrés Díaz, pero en mayo se supo que el compromiso se había roto por “diferencias irreconciliables”.

Sin embargo, recientemente se desahogó en el programa La Red y dijo que la razón de fondo por la que dio fin al compromiso fue que su pareja se había convertido en un maltratador psicológico.

“Empecé a notar comportamientos donde me hacía sentir como un mueble más en la sala. Yo creo que él estaba acostumbrado a mujeres que hablaran poco y que fueran bastante porcelanas”, aseguró en el programa.

“Para mí, este hombre, este príncipe que me dio mi lugar y que me aceptaba como soy, con mis locuras, con mis irreverencias, con mis vainas, se convirtió en un hombre que quería que cumpliera sus horarios, sus ideas, [que] me quedara callada cuando a él le parecía y [que] fuera toda una dama de casa que yo no soy”.

Carolina y Andés se comprometieron durante una vacaciones que hicieron juntos a Autralia. Cuando regresaron decidieron primero irse a vivir juntos, pero no había pasado un mes cuando ella empezó a darse cuenta de esos comportamientos que no le gustaban.

Después de un viaje a Medellín, en el que retomó a fuerzas, Carolina le terminó Andrés y le devolvió el anillo de compromiso.

También le puede interesar: