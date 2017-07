La vida tiene filosofando al cantante colombiano y eso ha hecho pensar a sus fanáticos. Estos son los mensajes de J Balvin que preocupan a sus seguidores.

El artista ha expresado su tristeza y parece que se encuentra en una etapa de cambios. “Todo lo que me está pasando es bueno. Estoy en proceso de transformación, de tormenta, y la tormenta invita al cambio”.

Otro de los mensajes que ha llamado la atención es el siguiente: “Del día sigue la noche, de la noche sigue el día, de la tristeza sigue la alegría”.

La preocupación se ha hecho mayor entre sus seguidores, ya que es conocido por todos que el artista ha atravesado por varias crisis, ataques de pánico y momentos de depresión.

“El último fue como hace dos o tres años. Es una sensación inminente de muerte, sientes que te vas, pierdes el control, sientes que te va a explotar el corazón y se te baja la presión. Yo los he superado con medicamentos. Todavía estoy medicado. No voy al psiquiatra, pero él se volvió mi mejor amigo. Cuando le digo que quiero dejar las pastillas me recuerda que estoy en temporada alta en el trabajo. Créeme que quiero dejar las pastillas…”, dijo en una entrevista para la revista Carrusel.

