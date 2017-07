Fredy Guarín confirma su separación de Andreína Fiallo

Hola gente Pasaba por aquí por qué hace un tiempo he escuchado muchos comentarios de mi vida personal Y quiero aclarar un par de cosas… Mi familia sufrió una ruptura hace más de 1 año. Éramos una familia que se construyó con muchos desniveles en muchas cosas y aunque todos luchamos para que funcionara, simplemente un día no funcionó más. No hubo razón externa para que esto ocurriera… simplemente no éramos las personas para estar juntas, sin embargo volvimos a intentarlo pero definitivamente no funcionó y quiero agradecer a la madre de mis hijos por qué aunque no halla funcionado nuestra relación, siempre será la madre de mis hijos y por eso le debo todo el respeto y aprecio, También quiero agradecerle por ser cada día el apoyo de mis pequeños.. sé que mis hijos están en una etapa de crecimiento donde es necesario una buena imagen a seguir y ella se ha esmerado mucho en ese trabajo y se lo quiero agradecer. En este momento de mi vida estoy cerrando muchos ciclos y abriendo otros. Estoy feliz por qué por primera vez en mi vida siento que estoy avanzando en tantas cosas que crei que no merecían importancia. En el momento solo hay lugar para pensar en mis hijos, cada día me levanto pensando la manera de aportarles un poco más, de entender las etapas por la que ellos pasan y aunque no este junto a ellos cada mañana, los tengo en mi corazón y son mi motor para seguir. Estoy en esa etapa de la vida donde estoy visualizándome en el futuro, construyendo cosas paso a paso, construyendo mi felicidad y la de mis hijos. El estar solo por más de 1 año me ha enseñado la verdadera cara de la vida, y China, este país tan diferente a mi culturalmente me ha abierto las puertas y apoyado en este proceso que apenas empiezo. Amig@s este tema se cierra acá ella es la madre de mis hijos y deseo verla bien dándole a mis hijos todo ese amor que se merecen.. les mando abrazo 🤗

