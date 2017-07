Hace algunas semanas en una transmisión en vivo que realizó la presentadora en Instagram, Fredy comentó con emoticones con ojos de corazón, lo que volvió a ponerlos en el centro del debate. Ahora Sara Uribe habla de los nuevos coqueteos de Fredy Guarín.

En entrevista para el portal Pulzo.com, aseguró que: “Yo estaba haciendo el en vivo de La Kalle y pues acostumbro a hacerlo [un video en directo en Instagram] siempre en mi programa. De hecho, soy demasiado ciega y no alcancé a ver, en ese momento, los corazones de Fredy. O sea, eran demasiados mensajes […] y tomaron el pantallazo, pero yo no le estaba parando bolas”.

Aseguró que después de eso decidió buscar al jugador y regañarlo.“Yo como que lo vi y dije: ‘Este sí es ñoño, ¿cómo me manda esto? Osea, vuelve y juega. Eh, está acostumbrado, pues’. Pero yo no sé, de pronto a él si le gusta ese tipo de lora, y yo sí lo regañé: ‘Ay, en serio, ya no más. No te pases, porque vuelven y pasan comentarios y cosas, hasta que tú no digas cuál es tu relación sentimental pa’ que no vuelva a pasar lo de hace un año… O sea, aclara tus dudas, si están juntos [con tu esposa Andreina Fiallo] o si no están juntos, dile a los medios, pero a mí no me involucren ahí, que yo no me he metido ni me voy a meter”.

Sara y Fredy tuvieron una corta relación que llamó la atención de los colombianos, debido a que Fredy estaba casado. Luego todo terminó, él volvió con su esposa, y Sara tuvo que responder a muchos medios.

