Después de su salida la exreina habló del reality. Andrea Tovar revela detalles polémicos y desconocidos de Soldados 1.0.

En entrevista para la revista TVyNovelas, Andrea habló de lo que no se mostró a los televidentes. “La convivencia fue difícil. El primer día Norma Nivia me gritó, pero no salió al aire. Muchos no sabían a lo que iban, y yo estaba segura de que no me iban a dar un trato especial de reina. Por eso me metí en el cuento desde un principio”.

A eso aseguró que: “Si no me hubiera enfermado del colon, seguro habría seguido, pero llegué hasta el punto en que mi cuerpo me permitió llegar”.

Y a pesar de los problemas que tuvo durante su estadía en la base de Tolemaida, le contó a la publicación que la experiencia le dejó buenos amigos. “Natalia Durán, Juliana Galvis y Orlando Liñán fueron mis grandes amigos en el concurso”.

En la entrevista con la revista también contó detalles de su embarazo y del padre de su hijo, el jugador Juan Guillermo Rojas. “Sí todo estaba muy secreto. Es la primera vez que que hablo de mi novio, aunque llevamos un año y tres meses”, dijo.

Respecto a la llegada de un nuevo bebé dijo que: “Me gustaría un niño, porque en la familia somos muchas niñas”.

