El doloroso tratamiento que usa Lorna Cepeda para lucir más joven

Lorna Cepeda es recordada por su papel de Patricia Fernandez en ‘Betty la Fea’, donde interpretaba a una secretaria sexy de mal caracter.

Muchos la recuerdan de esa manera, además, la actriz también se ha desempeñado como modelo a lo largo de su carrera. Al parecer, el secreto de Lorna Cepeda para lucir más joven es bastante doloroso.

“La belleza duele, duele bastante. Esta limpieza que me hacen es maravillosa. Me queda la cara roja (Risas)”, dice la actriz mientras le realizan un tratamiento en el rostro que no solo remueve impurezas sino que además tiene un efecto ‘lifting’ para disminuir las arrugas y líneas de expresión.

Duele si …. Dueleeee @paoelias #limpieza #cuidadodelapiel A post shared by lornacepeda (@lornacepeda) on Aug 18, 2016 at 2:34pm PDT

La hermana de la también actriz Angie Cepeda ha compartido otros ‘tips’ anteriormente, donde es evidente que se preocupa por su figura y que por eso logra verse despampanante a sus 46 años.