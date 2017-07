"'Shakespeare Enamorado' representa lo que es el teatro y ser actor": Carolina Ramírez

“Los detalles secretos detrás del romance más grande de la historia”: así se podría describir esta comedia romántica del Teatro Colón, que emocionará al público con un montaje ágil, ameno y divertido donde el amor –tanto el físico como la pasión por el teatro– será el tema central.

La obra exalta a las mujeres por su búsqueda del amor a través de la libertad y el arte, al tiempo que hace un homenaje a la literatura y al oficio teatral. Según Diego León Hoyos, director del espectáculo, “los obstáculos que separan a Shakespeare de su amada, coincidencia o no, son casi tan fuertes como los que viven Romeo y Julieta en su obra literaria. Un amor imposible desde cualquier punto de vista”.

La adaptación teatral de película de Disney, que ganó siete premios Óscar en 1998, cuenta con la dirección de Diego León Hoyos y está protagonizada por Nicolás Montero y Carolina Ramírez, quien le contó a Publimetro detalles de su interpretación y lo que la obra representa.

Cuéntenos de su personaje, ¿cómo es ‘Viola de Lesseps’?

‘Viola’ es una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que ama profundamente el teatro en una época en que las mujeres tenían prohibido subir a los escenarios. Se va a casar con un noble pero es una mujer soñadora, arriesgada, con otra perspectiva de vida diferente a la de esa época. Añora conocer el amor, y digamos que uno de esos caminos para encontrar el amor es el que ella tiene por las artes escénicas y las compañías de teatro. ‘Viola’ tiene un anhelo por tener en su vida que vaya más allá del estereotipo de la mujer que debe casarse por obligación, porque estaba destinada solamente a ser la propiedad de alguien. Ella va en contra de eso y se aventura a correr el riesgo de perseguir ese sueño que es pertenecer a una compañía de teatro.

¿Cómo sido el hecho de tener de referente una película ganadora de seis premios Óscar como Shakespeare Enamorado (1998)?

Esta es una adaptación que ya se hizo en Londres… digamos que esta es la versión teatral, que exista un referente para nosotros como colombianos es buenísimo, porque por lo general es a la inversa, el teatro va al cine. Esta vez es al contrario.

Se podría decir que este papel se ajusta mucho al perfil de interpretaciones que usted ha hecho antes…

Yo todavía tengo el referente de ‘La Pola’; mujeres que se destacaron precisamente porque la mujer estaba invisibilizada en esa época. Ha sido coincidencial de cierta forma y al ser un proyecto de estos en que se requiere de cierta experiencia teatral yo creo que mi perfil tuvo mucho que ver. Yo me imagino que es porque ya existe esta confianza por la trayectoria que tengo y los años que he venido trabajando, no solo como una figura pública, sino porque he hecho muchos montajes de teatro en los últimos tres años, que es cuando más he dejado de hacer televisión. Soy afortunada y privilegiada de haber “caído” aquí y que todavía a los 34 años me dé el lujo de hacer teatro. Es maravilloso. Esta es la trayectoria que espero seguir desarrollando.

En la historia la relación entre Shakespeare (Nicolás Montero) y Viola es el foco central, ¿cómo es esa química con Nicolás Montero?

Él es increíble, ese carisma es lo que hace que uno se sienta como en casa. Trabajé con él hace unos años como compañeros de set y después fui dirigida por él en ‘Closer’, en el teatro nacional, así que nos conocemos hace un ‘montón’. Lo respeto mucho, así que para mí ha sido un privilegio. Él es un caballero increíble así que estoy muy feliz.

¿Qué invitación le haría a las personas para que vayan a ver la obra?

Es una obra que entretiene. Cuando pagas una boleta es porque vas a buscar entretenimiento. Es una obra que tiene unos ingredientes que le gustan a la mayoría de colombianos, sobre todo a la familia. Es una obra familiar entretenida, es una obra cómica. Romántica. Es una gran historia de amor, es una comedia que tiene además de todo un despliegue técnico muy importante, una dirección de arte impecable, unos actores de mucha trayectoria, música, baile… es un espectáculo para toda la familia en un escenario como pocos tenemos en este país. Y Bueno, yo puedo hablar todo el día de la obra pero diría que entretiene y te hace pasar un buen rato. La gente sale cargada de historia porque la obra de alguna manera representa lo que significa ser actor y lo que significa el teatro en un contexto cómico y romántico.

‘Shakespeare Enamorado’ cuenta con la producción original de Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Production de Londres y está basada en el libreto original del dramaturgo británico Tom Stoppard y el escritor estadounidense Marc Norman. La traducción del mismo fue realizada por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez.

La obra estará presentándose hasta el 27 de agosto. La boletería tiene un costo entre $30.000 y $70.000 y se puede conseguir a través de www.tuboleta.com, en puntos TuBoleta a nivel nacional o en la taquilla del Teatro Colón.