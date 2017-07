Jessica Cediel celebró el cumpleaños de Romeo Santos

Feliz cumpleaños a ti @romeosantos 🎉🎂🎁🎊! Que sigan los éxitos 🤗🙏💋💯🔝#felizcumpleañosRomeo Pd: sorry mi cara de cansancio 🤣 lol! #IMITADORA #videoshoot

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Jul 21, 2017 at 9:20am PDT