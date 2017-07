El conmovedor mensaje que el hijo del vocalista de Linkin Park le había dejado en su taza de café

“Papi. Disfruta tu ensayo o cualquier cosa que vayas a hacer hoy. Ama la vida porque esta es un ‘Castillo de Cristal’”, fueron sus palabras que dejó escritas con su puño y letra.

La nota hace referencia a la canción ‘Castle of Glass’, uno de los éxitos de la agrupación.

La foto del mensaje fue publicada por la esposa del músico, Talinda Bennington en su cuenta de Twitter el pasado 2 de junio, con la frase: “¡Nuestro Tyler es el mejor!”. La imagen ya ha sido marcado como favorito por más de 3.000 personas.

Chester Bennington, vocalista principal de la banda de rock Linkin Park, fue hallado sin vida este jueves 20 de julio de 2017 en una residencia en California, EE.UU.

Bennington estaba casado y tenía 6 hijos, frutos de sus dos matrimonios. En el mundo del entretenimiento se sabía que el músico tuvo problemas de adicción a las drogas y elevando consumo de alcohol.

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U

— Talinda Bennington (@TalindaB) 2 de junio de 2017