Film & Arts revivirá icónico concierto de The Rolling Stones

El próximo viernes 21 de julio a las 5:00 pm., Film & Arts revivirá el mítico show de la banda en el famoso parque londinense, Hyde Park, en donde medio millón de personas homenajearon al grupo de rock del momento.

El 3 de julio de 1969 Brian Jones, guitarrista y miembro fundador de The Rolling Stones, fue encontrado muerto en una piscina. Dos días después, la famosa agrupación rindió homenaje a Jones en un concierto gratuito en Hyde Park.

Mick Jagger estuvo acompañado por Keith Richards (guitarra), Bill Wyman (bajo), Charlie Watts (batería) y Mick Taylor (guitarra), quien ingresó al grupo para ocupar el lugar de Jones.

Y es que más allá de ver a una banda en vivo, los fanáticos de los británicos también tuvieron la oportunidad de ver a Jagger recitando un poema de Percy Bysshe Shelley para rendirle tributo a Jones, y un centenar de mariposas que fueron soltadas hacia el cielo de Londres.

El documental Stones in the Park relatará en 52 minutos uno de los conciertos más importantes de 1969. Se trató de “un gran acontecimiento en la historia social inglesa”, aseguró The Guardian. Seis productores internacionales, seis equipos de cámaras y un equipo de más de 50 técnicos registraron más que un simple show de música.

