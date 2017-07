La presentadora no teme mostrar ni su figura, ni su antes, ni su después. ¡Diva Jessurum publica foto en bikini!

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, pues en los últimos días ha publicado imágenes de su pasado y de cómo era en la juventud.

La imagen en bikini de Diva fue publicada junto al siguiente mensaje: “¡Qué viejera de foto la que vine a encontrar! ¡Buenooo! Recordar es vivir. Aquí estoy en las playas de Salgar”.

Haciendo referencia a su pasado, escribió en otra de las fotografías: ¡Uno cómo cambia! En ese entonces soñaba y soñaba mil cosas. Muchas se me han dado, otras no, tal vez no eran para mí. Lo cierto es que analizo todo el tiempo qué ha pasado y me queda la satisfacción del deber cumplido. He tratado de ser una insuperable hija, una gran hermana, pareja, amiga, compañera, empleada pero sobretodo, he luchado mucho por ser una buena mujer, que al final de mis días no tenga nada de qué avergonzarme ni arrepentirme”.

Diva es una de las presentadoras más conocidas de la televisión colombiana. La conductora trabaja en diferentes producciones del canal Caracol.

