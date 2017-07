Así se despidió Andrea Serna del canal RCN

He borrado y vuelto escribir estas líneas mil veces, es tanto lo que quisiera decir que no sé por dónde empezar, solo sé que hay una palabra que aparece todo el tiempo en mi cabeza cuando intento redactar: Gratitud. Eso es lo que siento por el canal RCN, ¿y cómo no? Llegué en 1999 para presentar el segmento de entretenimiento del noticiero, sin imaginarme que lo que me esperaba era mucho más que eso, aprendí, crecí, gocé, hice grandes amigos, lloré, sí, porque en el camino también se llora; pero al final entendí que todo era parte de un proceso maravilloso que se convirtió en la base para dar el gran salto, el inimaginable para mí, los grandes formatos de televisión. Justamente estos son mis primeros agradecimientos, gracias por creer que esa jovencita que se lanzaba a hacer directos (así en los primeros quedara en blanco muerta del pánico), cuando no era lo habitual en las secciones de espectáculos, podría pararse en medio de un escenario tan exigente como el del Factor X, con público, más de 10 cámaras registrando cada movimiento y palabra, y salir bien librada. Gracias, una oportunidad de oro que cambió el rumbo de mi carrera. De la mano del Factor X llegaron El Jugador, El Concurso Nacional de Belleza, Se Busca Interprete, Protagonistas de Nuestra Tele y Misión Impacto, entre muchos más. Hoy, años y experiencias después, he decidido decir Hasta Pronto, por nada diferente a que llegan momentos en los que debemos hacer un alto en el camino, detenernos, replantear, es una decisión de vida. Al canal RCN, gracias eternamente y espero que en un futuro nos volvamos a encontrar. Los quiero.

