Parece que la salida de la exreina del reality Soldados 1.0 tuvo una razón muy especial. ¿Andrea Tovar está embarazada?

De acuerdo con el portal web Entrenotasymas.com, “la ex señorita Colombia 2015 y primera princesa universal 2016, Jealisse Andrea Tovar Velásquez, ha recibido la buena noticia que está en estado de embarazo”.

Cabe recordar que hace algunos días se habló de la nueva relación de la exreina con Julián Guillermo, futbolista que actualmente juega con Once Caldas.

Andrea tuvo un reinado sonado debido a diversas relaciones sentimentales. Cuando se coronó como Señorita Colombia, mantenía un romance con el cantante y actor, Julián Urrego, y después, con el empresario Germán Calle.

Tovar comenzó a participar en Soldados 1.0, del canal RCN. Sin embargo, tuvo que renunciar debido a un problema de salud relacionado con su colon, aunque ahora se podría pensar que su salida se debió a la noticia del embarazo.

Hasta el momento Andre Tovar no ha confirmado en sus redes sociales la noticia, aunque sí publicó una imagen relacionado con su nuevo idilio de amor.

La exreina participó este año en Miss Universo, y aunque no ganó, se sintió orgullosa del lugar que ubicó en la competencia. “Cuando vio alejarse la corona, se esforzó por contener las lágrimas y respiró profundo. Se recordó a sí misma que no era el fin del mundo y tomó aire una vez más. Con cada tanda de oxígeno encontraba serenidad. Andrea no pretendía quedarse estancada en la desilusión, desde ese instante empezaba a superarla y a avanzar”, contó en enero la revista Cromos sobre los momentos después de la velada de elección y coronación.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

¿Andrea Tovar está embarazada?