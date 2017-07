Will Smith interpretará al Genio en la nueva versión de 'Aladdín'

En 1992, la voz del Genio en la versión animada de ‘Aladdín’ fue la del fallecido Robin Williams. Esto planteó un problema para Disney hoy en día desde que se pensó en recrear –con actores de carne y hueso– la divertida historia de amor entre un plebeyo y una princesa del Medio Oriente.

Will Smith fue confirmado para interpretar al Genio, y la noticia fue recibida con sorpresa, pues aunque Robin Williams dejó una marca muy difícil de superar, para muchos solo Smith podría tener el carisma para encarnar el espíritu dicharachero del Genio de la lámpara.

En días pasados se generó polémica a nivel mundial cuando Disney comunicó que tenía dificultad para encontrar al actor que interpretaría a Aladdín, pues muchos internautas consideraron que existían miles de artistas que podrían interpretar el papel a la perfección. Especialmente en Bollywood, gigantesca industria cinematográfica de India donde abundan los musicales.

Finalmente, el rol de Aladdín será interpretado por el actor egipcio-canadiense Mena Massoud, y el de la princesa Jazmín lo tendrá la actriz Naomi Scott, conocida por interpretar a la Power Ranger rosa en Power Rangers: It’s Morphin Time (2017).

El anuncio, presentado durante el evento de Disney D23 Expo, en California, no estuvo libre de comentarios, ya que para la crítica lo ideal habría sido encontrar actores nativos del Medio Oriente, que es donde se supone que se desarrolla la historia y donde viven los personajes. Este no es el caso de Massoud (criado en Canadá), ni de Scott (nacida en Gran Bretaña), ni mucho menos de Will Smith, nacido en Pensilvania, EE. UU.

Además, frente a la escogencia de Naomi Scott hubo comentarios respecto a su color de piel, pues es mucho más claro que el de Jazmín en la cinta animada. Cabe recordar que el cine hollywoodense ha sido señalado varias veces por el fenómeno conocido como ‘white washing’, donde se eligen actores de tez clara para roles que podrían ser interpretados por actores de piel oscura o de diferentes etnicidades. Un caso muy sonado de ‘white washing’ ocurrió con Ghost In The Shell, historia de origen japonés cuya protagonista fue Scarlett Johanson.

La cinta aun no tiene fecha de estreno, sin embargo todos los ojos están puestos sobre ella desde al anuncio de la participación de Will Smith.