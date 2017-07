“War for the Planet of the Apes” logró el número uno en la taquilla estadounidense este fin de semana con una recaudación estimada de 56,5 millones de dólares, informó la web especializada Box Office Mojo.El filme de Matt Reeves, sin embargo, se quedó por debajo de las cifras obtenidas por su predecesora (“Dawn of the Planet of the Apes”) en 2014, con 72,6 millones en su debut.

EFE