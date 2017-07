Martina La Peligrosa se habría separado de su esposo después de 10 años de relación

Según informó el programa ‘La Red’ de Noticias Caracol, Martina La Peligrosa se separó de su esposo, quien no solo era su pareja sino también su guitarrista y arreglista.

Carlos Vargas, periodista del mencionado programa, se comunicó personalmente con la artista para preguntarle sobre su ruptura pero no obtuvo una respuesta concreta. Martina solo le recordó que es su vida privada y por lo tanto prefiere no hablar sobre el tema.

En su cuenta de Instagram, la artista no ha publicado fotos recientes con Jairo Barón, pero sí ha publicado algunos mensajes que podrían indicar que se encuentra atravesando un momento difícil de su vida.

🍃 A post shared by Martina La Peligrosa (@martinalapeligrosa) on Jul 9, 2017 at 1:47pm PDT

Mary Méndez, también presentadora de ‘La Red’, no dudó en señalar que Martina La Peligrosa sí está muy afligida por su ruptura. “Está en todo su derecho de no hablar; es un momento muy duro y muy difícil. Ahora, ¿tristeza porque se acabó la relación? No hay por qué tener tristeza cuando se acaba una relación. Sencillamente, no es el final de una, es el comienzo de otra”, dijo durante el programa.

No obstante, Martina La Peligrosa mantiene el espíritu alegre que fascina a sus seguidores, y poco a poco en sus redes se ve cómo trata de afrontar la situación con más positivismo.

🍃 @soullovers2017 A post shared by Martina La Peligrosa (@martinalapeligrosa) on Jul 16, 2017 at 2:10pm PDT

Por su parte, Jairo Barón no se ha pronunciado, pero sus seguidores notaron que ya no conserva fotos con la cantante en su cuenta de Instagram, lo que confirmaría que Martina La Peligrosa se separó de él.