Las 5 mejores bandas de rock de 2017, según Spotify

Con motivo del Día Internacional del Rock n’ roll, celebrado el pasado 13 de julio, Spotify presentó un listado de las 20 bandas más escuchadas en la aplicación. El ‘top’ está encabezado por agrupaciones clásicas así como aquellas que bandas ‘revelación’ que han cautivado a las audiencias ‘millenial’ en años recientes.

Coldplay

El puesto número uno podría no ser una sorpresa, ya que la banda británica lleva desde 1996 conquistando estadios alrededor del mundo, y esto se ve reflejado en Spotify, que en 2016 superó los 100 millones de suscriptores.

2. Imagine Dragons

La banda de rock alternativo e Indie tiene por lo menos cinco temas con más de 100 millones de reproducciones y tres de sus temas encabezan el listado Billboard de las mejores canciones de rock del momento: ‘Believer’, ‘Thunder’ y ‘Heathens’.

3. Twenty One Pilots

La banda estadounidense se conformó en 2009, y a pesar de su reciente carrera musical se subió al listado gracias a éxitos como ‘Stressed Out’, que repuntó en la lista Billboard de febrero de 2016 en el segundo lugar.

4. The Beatles

Los reyes indiscutibles del rock n’ roll, para muchos. Los usuarios de Spotify celebraron cuando la aplicación agregó su extensa discografía en diciembre de 2015.

5. Linkin Park

La banda presentó su más reciente disco en junio, ‘One More Light’. La séptima entrega discográfica del grupo sorprendió a algunos de sus fanáticos, acostumbrados al estilo Nu-Metal que enamoró a muchos en la década pasada. Aun así, la banda se mantiene vigente y aseguran que “han evolucionado mucho”.

Entre las mejores bandas de rock según Spotify también están los Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Metallica, Arctic Monkeys, Queen, Fall Out Boy, Green Day, AC/DC, Pink Floyd, Blink 182, Paramore, Guns N’ Roses, Nirvana, The Rolling Stones y 1975, en ese orden.

