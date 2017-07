Así se ve en la actualidad la hija de Andrea Guerrero

Me encanta que mi Luna deje volar su imaginación y pinte todo lo que le guste, por eso me encanta Luki que los deja expresar como quieren, entren ya a www.elmundoluki.com/tutalentoteharaganar y sigan todos los pasos porque ahora sus niños podrán mostrar sus habilidades y además participar por premios! @elmundoluki

A post shared by Andrea Guerrero Quintero (@andreaguerreroquintero) on Jun 28, 2017 at 10:26am PDT