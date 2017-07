¿Actriz de 'Padres e Hijos' ahora se dedica al cine para adultos?

En un nuevo capítulo de Se dice de mí, Tania Robledo habló de su vida en México y de por qué hay quienes afirman que se está dedicando a la producciones XXX. ¿Actriz de Padres e Hijos se dedica al cine para adultos?

En el programa aseguró que las acusaciones se debían a que ella había participado en películas eróticas, que contenían un alto contenido sexual, pero que para ellas no era pornográficas.

“Que me hayan etiquetado de ser una actriz porno, o una chica fácil, o una chica de ambiente, o qué sé yo, adjetivos así feos, por las películas que he hecho, eso ha sido feo […] Creo que lo peor que me ha pasado es tener que estar exhibiendo como una prueba de decencia. Dicen,‘La niña se puteó’, ‘tan buena que era y se dañó la niña’, eso ha sido fuerte”.

La actriz contó que hace poco volvió a hacer una de estas cintas. “Yo había dicho que no iba a hacer más películas de este tipo, pero hace poco, hace dos meses, me hablaron para una. No estaba haciendo nada en ese momento, me hablaron un viernes, para hacerla un martes. Te agarran así; ¿qué dices? Vives de eso, es lo que te gusta hacer, es tu trabajo, te están considerando otra vez para hacer un protagónico… Pues aceptas”, dijo Tania.

También contó que antes este tipo de películas se pagaban mejor. “Eventualmente lo pagan bien. Antes lo pagaban mejor. Ahorita ya como que el negocio, ya sabes… ha cambiado muchísimo la industria. ¡Esto está patas arriba!”.

