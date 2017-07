HBO GO dará acceso gratuito a sus estrenos exclusivos de julio

En julio, HBO ofrecerá sin costo para televidentes de Latinoamérica que aún no son suscriptores de HBO, acceso abierto a los primeros capítulos de las nuevas temporadas de sus grandes series originales, Game of Thrones, Ballers e Insecure. Además, el impactante documental, Cries from Syria, también estará disponible de manera exclusiva.

¿Cómo podrá disfrutar de estos estrenos? Los programas se podrán ver a través de la plataforma digital de entretenimiento Premium HBO GO, así como por HBO On Demand, por un tiempo limitado.

Game of Thrones (Séptima Temporada): La serie reconocida a nivel mundial, ganadora de múltiples premios Emmy y Golden Globe regresa para su penúltima temporada de siete episodios. Basada en los exitosos libros de fantasía de George R.R. Martin, Game of Thrones es una historia sobre la lucha épica por el poder en el violento reino de Westeros, donde nadie esta salvo. El primer episodio de la séptima temporada estará abierto para no-suscriptores desde el 17 de julio hasta el 15 de agosto.

Ballers (Tercera Temporada): La serie que explora la complicada y glamorosa vida de los jugadores de fútbol americano regresa en su tercera temporada este julio. Dwayne Johnson interpreta a Spencer Strasmore, el ex jugador retirado quien se ve envuelto en inesperadas y divertidas situaciones al pasar de ser una leyenda del fútbol a un ejecutivo financiero que asesora a atletas del deporte. El primer episodio de la tercera temporada estará abierto para no-suscriptores desde el 24 de julio hasta el 22 de agosto.

Insecure (Segunda Temporada): Creada por Issa Rae y Larry Wilmore, la comedia original aclamada por la crítica sigue la vida de Issa y Molly, dos amigas africo-americanas quien deben enfrentar sus propios defectos de la vida real en sus intentos de navegar por diferentes mundos y lidiar con una serie de incómodas experiencias cotidianas. Protagonizado por la misma Rae e Yvonne Orji, el primer episodio de la nueva temporada estará abierto para no-suscriptores desde el 24 de julio hasta el 22 de agosto.

