Críticas por famosos que se burlaron de nuevo concursante en Soldados 1.0

El capítulo del jueves no dejó contentos a muchos de los televidentes del reality. Famosos se burlaron de nuevo concursante en Soldados 1.0.

Y es que luego de la prueba en el que Hernández perdió su lugar en el reality, llegó a la base de Tolemaida Franco, quien no convenció a muchos debido a su estado físico, pues es de contextura gruesa.

Durante su presentación fueron muchas las caras de risa y de burla, y luego de su llegada las críticas no se hicieron esperar. “Hernández antes de irse nos dijo a todos que él era alto y flaquito. Mucho cafre, nos estaba mintiendo, nos estaba tomando el pelo”, aseguró Juliana Galvis entre risas.

Famosos se burlaron de nuevo concursante en Soldados 1.0

Por supuesto, luego de lo sucedido las críticas no se hicieron esperar en redes sociales, donde los televidentes aseguraron que su peso no debía ser motivo de burla. Además afirmaron que los participantes no se debían confiar de lo que veían, pues por algo había llegado hasta Tolemaida.

Con lo sucedido en el capítulo de este jueves, Franco se ganó un lugar en el corazón de los televidentes colombianos, que si pudieran votar por el ganador en este momento, de seguro lo harían por este hombre.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ