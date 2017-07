Las sorpresas no terminan a la hora de hablar de Daneidy Barrera. Ahora, ‘Epa Colombia’ le dedicará canción a su novia.

Como es sabido por muchos de los seguidores de la también conocida como ‘Chamita Cheer’, su pareja actual es Diana Celis, exjugadora de Equidad.

De acuerdo con el portal web Pulzo.com, una fuente le confirmó que: “Aunque el tema aún no tiene nombre, en la canción Daneidy y su novia interpretarán frases como: ‘Nuestro amor es único, como pocos… muy original…’”.

El portal también afirma que la producción del tema estará a cargo del cantante ‘Jota’ Mendoza, y que aún no hay una fecha para el lanzamiento.

“Yo con mi novia ya llevaba antes de ser famosa. Ella me hacía ojitos (le coqueteaba), y entonces yo como que no, como que no a la arepa, y en un momento de esos me enamoró y me encantó. Y yo le dije: ‘quiere ser mi novia’”, dijo ‘Epa Colombia’ hace algunos meses en entrevista para La W.

En aquella entrevista también estuvo presente Diana quien afirmó que: “Ella tiene una parte muy tierna y lo consiente a uno mucho, está muy atenta y eso me gusta mucho de ella”.

