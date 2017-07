Hace algunas semanas se había rumorado el fin del compromiso, pero ahora ella lo confirma. ¿Por qué la actriz Carolina López no quiso casarse?

En entrevista para la revista 15 Minutos, aseguró que: “Fueron seis meses de noviazgo, de un sueño que, sin embargo, luego se convirtió en un despertar fuerte. Encontré a una persona muy diferente a la que creí tener a mi lado. Él es un hombre con gran poder persuasivo, que supo venderme un sueño… Y se lo compré. Pero cuando me vi sumergida, entendí que él no era la persona ni el momento para mí”.

A eso agregó que: “Encontré una persona que no tenía ganas de crear equipo, a la que le faltaba madurar y que tenía muchos apegos nocivos que no son tan buenos para asumir como mujer. Por la forma de vida que tengo, por mi manera de pensar, creo que él requiere de una mujer que sea más de casa, sumisa y que habla poco”.

La pedida de mano se dio cuando la pareja se encontraba de vacaciones en Australia. “Fue un momento muy raro para mí, porque las cosas no iban tan bien. Un día estábamos escalando el puente de Sídney y al llegar a la cima él se arrodilló, sacó de su mano una cuerda de la que caía un anillo que llegó a mi dedo y me propuso matrimonio. Me dijo que era la mujer más importante de su vida, con la que quería compartir el resto de ella. Lo abracé, le di un beso y le dije que lo amaba. Pero había algo dentro de mí que no estaba tan segura de la decisión. Eso lo analicé luego”.

