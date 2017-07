Las sensuales imágenes de Jéssica Cediel y Romeo Santos en nuevo video

Repost: @romeosantos !! Gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar contigo! Excelente artista y gran ser humano! 🙏👏💋🎥 Familia aquí les dejo esta sorpresa: un adelanto de mi participación en el más reciente video musical de EL REY DE LA BACHATA: @romeosantos ! #IMITADORA con mucho amor para que disfruten este HIT MUNDIAL! #imitadoravideocomingsoon #golden7212017 #romeosantos #elreydelabachata #theking

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Jul 12, 2017 at 2:53pm PDT