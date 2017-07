La hija de Martín Elías conmueve en las redes sociales con una canción para su padre

👑 princesa de Dios .. cantandole a su papito .. 〽artin esta feliz de escucharte . #martinistasporsiempre #martinistassinfronteras #martinelias #elgranmartinelias #martinista #martinistasquilla #martinvive #1messintin #vallenato #lapurri #monalinda #estamoscontigodayana #lapurri #valledupar #colombia #dayanajaimes

A post shared by Grupo oficial Martinista 💯⏺️ (@martineliasdiazac) on Jul 10, 2017 at 7:52pm PDT