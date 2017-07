La oferta laboral que aceptó Cristina Hurtado tras renunciar a RCN

Cristina Hurtado, quien hasta hace poco fue presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, había asegurado a la revista Vea frente a los rumores por su salida del canal que desde hace dos años comenzó a pensar en la idea de irse, que pasó en varias ocasiones su carta de renuncia y que finalmente nunca fueron aceptadas.

“Yo me quería quedar en RCN, es mi casa, pero las cosas no se dieron, pues el canal está en un momento complejo y no habían formatos nuevos (…) Hace un año tuve una propuesta en Televisa, en México para presentar, y me pedían radicarme allá con mi familia. Lo manifesté en el canal y lo que hicieron fue mejorar mis condiciones, me prometieron también otra serie de cosas por la que dije ok, me quedo. Pero finalmente no se dieron, pero no por mala voluntad” dijo Hurtado.

Cuando le consultaron por nuevas propuestas laborales se refirió a ofertas de diferentes lugares que la tenían sorprendida, ahora, se sabe que hará parte del grupo de presentadoras del tercer canal.

Según se conoce, la renovada programación del Canal Uno comenzará a transmitirse desde el mes de agosto y ya se conocen varios nombres que harán parte de las diferentes franjas, entre ellos Cristina, Ivan Lalinde, Carolina Soto y Mabel Lara.

Aunque no se conocen detalles del rol que desempeñaría Cristina Hurtado, lo que sí compartió con sus seguidores fue el siguiente video donde sale haciéndole promoción al hastag #El1DeTodos, al ritmo de la canción ‘Mi gente’, de J Balvin.