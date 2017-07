Parece que el amor no prosperó entre los dos. Famosa youtuber y participante del Desafío terminaron su relación.

Se trata de Luisa Fernanda W y Mateo Carvajal. Caracol Radio, dio a conocer la noticia citando una publicación que hizo la youtuber a través de sus redes sociales, pero que ahora se ve como eliminada.

“Sí terminé con Mateo… Siento que fue lo mejor para ambos, pues yo ahorita no creo que tenga tiempo para tener novio”, fue lo escrito por Luisa Fernanda.

De acuerdo con lo dicho por la youtuber y citado por la emisora, una de las razones de la separación tuvo que ver con la participación de Mateo en el Desafío Súper Humanos.

Pero eso no es todo, porque hace algunos días Luisa Fernanda W subió a Youtube un video en el que habla de los dos exnovios que ha tenido en menos de dos meses. “Yo realmente creía que a mí me gustaba muchísimo, pero en el fondo de mi corazón sentí que no había terminado de pasar la primera tusa. Esta terminada me ayudó a entender que el tema del amor es diferente, el amor verdadero se basa en el respeto, enamorarse de esa persona todos los días”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

Famosa youtuber y participante del Desafío terminaron su relación